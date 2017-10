Afrique: La Mauritanie élue à la Vice-présidence du Bureau Exécutif du Consortium Africain des Fonds pour l'Environnement

A l'issue des travaux de la 7ème Assemblée générale du Consortium Africain des Fonds pour l'Environnement, clôturés le jeudi 12 octobre à Nouakchott, la Mauritanie a élue à l'unanimité Vice-président du Bureau Exécutif du Consortium Africain des Fonds pour l'Environnement (CAFE).

L'élection de notre pays dans ce prestigieux poste du CAFE témoigne de la performance et de l'importance du travail engagé par le Gouvernement et qui s'est traduit notamment par la création en 2009 du Fonds Fiduciaire du Banc d'Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine (BACoMaB), ainsi que par les grands progrès réalisés ces dernières années dans les domaines de l'environnement et du développement durable, et la place de plus en plus importante qu'occupe la Mauritanie aux plans international, régional et sous régional.

La 7ème Assemblée Générale du CAFE a connu une large participation, avec plus de 15 fonds fiduciaires opérant au Bénin, Botswana, Cameroun, Cote d'Ivoire, Guinée Bissau, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Ouganda, Tanzanie en plus des représentants du réseau des fonds fiduciaires d'Amérique latine provenant du Panama, du Pérou, du Paraguay, du Brésil, du Mexique et du Salvador. Pour la première fois un fonds asiatique opérant au Bangladesh a été représenté.

Des représentants des principaux bailleurs de fonds impliqués dans le financement de la conservation en Afrique ont aussi assisté également à ces travaux. Il s'agit de la fondation suisse MAVA, de la coopération financière allemande KfW et du Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM).

L'Assemblé Générale a été placée sous la présidence de M. Amedi Camara, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, en présence du ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et de la ministre Secrétaire Générale du Gouvernement.

Rappelons que le Bureau Exécutif sortant de cette institution, élargie aux représentants du Panama, du Malawi, et du directeur exécutif du Fonds du crédit du Banc d'Arguin et de la biodiversité côtière et marine, au Secrétaire Général du Consortium participant aux travaux de la 7ème Assemblée générale du Consortium africain des Fonds environnementaux ont été reçus mercredi 11 Octobre 2017 par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable.

Le nouveau bureau exécutif du CAFE est présidé par le Malawi et comprend la Mauritanie Comme Vice-président et le Cameroun, le Madagascar, le Botswana, la Guinée Bissau et la Tanzanie comme membres.