Tunisie: La crise s'installe !

L'ambiance est devenue trop tendue entre le public et les dirigeants du club. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce conflit. Toutefois la Chabiba a besoin de solutions urgentes pour dépasser les séquelles de cette crise et reprendre la préparation pour les prochaines rencontres dans de bonnes conditions.

Et le président de la section football Adel Sbouï d'expliquer : «La Chabiba est en crise administrative. Nous avons cherché depuis le début du mandat à travailler en harmonie avec l'ensemble des membres du comité. Cependant, le président du club a abusé de son pouvoir et nous manquons d'harmonie pour la prise de décisions. J'estime que ma démission sera dans l'intérêt du club. Il est indispensable de penser qu'un changement administratif du club redonnera la quiétude au groupe. Nous exigeons une intervention de la part des responsables et des anciens dirigeants du club pour désigner un comité provisoire capable de diriger le club en attendant la désignation d'une date pour une nouvelle assemblée générale élective. Cette situation ne doit plus se prolonger pour un club tel la JSK vu ses conséquences graves pour l'avenir».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.