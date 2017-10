Afrique: Conférence internationale - De grands groupes réfléchissent sur le BTP en Afrique

Cette conférence sur les BTP et infrastructures a pour but de créer une Afrique émergente.

"La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique". Tel est le thème d’une conférence internationale, qui se tiendra les 14 et 15 décembre prochains, au Centre international de Conférence Abdou Diouf-Diamniadio du Sénégal.

Initiée par la société Kaizene et ses partenaires, cette rencontre verra la participation de grands groupes internationaux. Au cours d’un cocktail de lancement de l’évènement organisé le 12 octobre dernier, à Marcory, Linda Aphing-Kouassi, directrice de la société Kaizene a indiqué que cette conférence sur les BTP et infrastructures a pour but de créer une Afrique émergente.

« Nous voulons mettre en exergue, à travers cette conférence, le talent des africains et créer des partenariats africains gagnant-gagnant et des collaborations internationales avec l’utilisation de ressources africaines », a-t-elle affirmé. Ajoutant que le Sénégal a été choisi pour cette 4è édition pour sa proximité avec l’Europe, sa stabilité politique, le nombre de plus en plus croissant de géants du BTP.

Notamment en termes d’industries, d’énergies, d’énergie renouvelables, d’environnement et de dynamisme des secteurs financiers et bancaires. « Nous sommes à la recherche de talents pour la promotion de l’Afrique. Nous voulons réunir toutes les expertises de l’Afrique et de l’occident dans un même pays », a-t-elle poursuivi.

Au dire de l’organisatrice principale, la conférence internationale de Dakar se veut une plateforme de rencontre B2B et des rencontres avec plusieurs acteurs expérimentés du domaine des BTP et des infrastructures.