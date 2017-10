Tunisie: Et on reprend !

Pour la liste des 12 retenus, ça se jouera pour deux places entre le trio Racyl, Addami et Bouzid.

Où est Roll ?

Ce joueur, qui a profité de la nationalité tunisienne, et qui a fait faux bond au dernier Afrobasket (pourtant, on nous dit qu'il a tout fait pour rallier la sélection mais en vain), n'est pas présent dans ce stage, vu qu'il évolue dans un championnat professionnel. Sauf que pour la date des éliminatoires, il se trouve libre et disponible comme tous les joueurs en Europe.

Va-t-il être repêché ? On en doute fort. C'est un cas énigmatique et frustrant en même temps. Un joueur aux qualités pareilles, et auquel on a offert la nationalité, et sur lequel on ne peut compter, c'est un non-sens.

Pour Salah Mejri, la rupture est consommée entre les deux parties malgré le langage diplomatique émanant aussi bien du joueur de Dallas que de Ali Benzarti.

On vous rappelle la liste des 14 joueurs convoqués : M. El Mabrouk, M. H'didane, Z. Chennoufi, M. Ghayaza, A. Abada, N. Kenioua, A. Mouhli, R. Selimène, M. Ben Romdhane, A. Bouzid, B. H'didane, F. Lahyani, A. Racyl, A. Addami.

La JSMenazeh au championnat arabe

Cette courageuse et militante équipe, qui évolue sans gros moyens et sans salle, aura la chance de disputer le championnat arabe des clubs (23 octobre-2 novembre) au Maroc. Ce sera bien disputé avec la présence de clubs solides, à l'image de l'ASSalé et FUS Rabat, Al Jazira, Al Gharrafa, Al Fath, Houmaintmin, ce qui augure d'un championnat arabe fort. Pour l'équipe de Kacem Ourchefani, apprendre et essayer de terminer dans un classement honorable, tel est l'objectif primordial. Les frères Lahmaïer, Saïed, Senene, Ben Ghenia et les autres joueurs auront tout à gagner dans ce championnat.

La 7e journée samedi

Après un marathon d'une journée tous les trois jours, le championnat national reprend son rythme normal. La 7e journée aura lieu samedi suivant ce programme :

Kairouan (huis clos)

17h00 : JSK-CA

Sousse

16h00 : ESS-SN

La Marsa

17h00 : ASM-USM

Grombalia

17h00 : DSG-ESR

Dimanche

JSM-ASH (à désigner)