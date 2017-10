Ile Maurice: Rodrigues-Sécurité routière - Lancement d'un concours de posters et de clip vidéo sur la sécurité routière

Une vidéo et une pétition circulent sur les réseaux sociaux. Leur but : sensibiliser afin qu'une… Plus »

'Nous avons décidé de poursuivre nos actions pour l'amélioration des infrastructures routières et mettre de nouvelles infrastructures à la disposition du public. Nous allons procéder à l'installation des laybys sur les nouvelles routes et nous allons repositionner certains abris bus qui présentent un danger potentiel pour les usagers', a ajouté l'Adjoint au Chef Commissaire.

Bien que le taux de mortalité sur les routes est minime à Rodrigues, le nombre d'accidents graves liés à l'alcool est considérable selon les autorités concernées. Ainsi, la Commission des Infrastructures Publiques et du Transport compte poursuivre avec sa campagne de sensibilisation par la police à travers les médias et autres institutions. La présence des éléments de la police sur les routes pour le renforcement de la loi s'intensifiera. Le Road Safety Committee sous la direction de l'Adjoint au Chef Commissaire, la Commission des Infrastructures Publiques et du Transport se penche également sur plusieurs mesures afin d'assurer la sécurité sur les routes.

Les posters seront placés dans les centres communautaires, les centres de jeunesse et d'autres lieux publics. L'objectif est de contextualiser la situation par rapport à la sécurité routière et réduire le nombre de délits sur nos routes.

Dans le cadre de cette activité, les jeunes âgés entre 14 et 35 ans sont invités à participer aux concours de posters et de vidéo clip sur les deux thèmes qui touchent à la sécurité routière. Un prix de Rs 25 000 sera remis au gagnant.

Lalkol lor volant' et 'Courtoisi lor la rout' : Tels sont les deux thèmes d'un concours de posters et de clip vidéo lancé dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. Du 17 au 25 novembre prochain, une série d'activités seront ainsi prévues afin de sensibiliser la population sur la sécurité routière.

Copyright © 2017 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.