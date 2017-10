Afrique: CDC Group de la grande Bretagne va injecter 60% de son programme de 2600 milliards en Afrique

La Conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles débute ses travaux ce mercredi 18… Plus »

Selon Mark Pay, «les 2/3 de nos ressources sont destinés à l'Afrique et nous fournissons des financement au secteur privé africains avec plus de 650 sociétés que nous finançons. Cependant, nous reconnaissons que nous n'avons pas assez fait pour l'Afrique de l'ouest. C'est pourquoi nous sommes là pour explorer des opportunités d'investissement pour accompagner le développement en Afrique occidentale».

Au Sénégal, il révèle que le premier secteur qu'ils comptent explorer pour investissement via le secteur privé est celui du bâtiment. Ensuite, l'agrobusiness, l'énergie etc.

Mark Pay, membre du Comité Directeur de CDC Group en visite à Dakar, a assuré que le Sénégal et la Côte D'ivoire sont les cibles de leur groupe. Ce dernier avec de hauts responsables de ce Fonds de financement du développement IFD) du Royaume-Uni sont au Sénégal pour explorer des possibilités d'investissement. Mark Pay, membre du Comité Directeur de Cdc Group, a expliqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement britannique a décidé d'allouer 2600 milliards de francs Cfa à leur groupe pour les 4 prochaines années, ce qui va doubler le volume d'investissement en Afrique. D'après ce dernier, cette visite vise «à accélérer les investissements en Afrique de l'Ouest francophone en général, au Sénégal et en Côte d'Ivoire en particulier, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des industries lourdes, des infrastructures, de l'extraction minière, de la santé et de l'éducation».

