Tunisie: Rompre avec la sinistrose

Du pain sur la planche pour Hidoussi. Un lourd fardeau pour les responsables.

Et, le temps presse. Une frange du public revendique des changements avant qu'il ne soit trop tard. D'autres supporters sont plus cléments. Ils ont confiance et gardent espoir parce que le parcours est long.

Une chose est sûre : les deux clans aiment l'USBG. Et la situation du club est, à présent, alarmante. Il serait bon donc d'agir avec plus de sagesse et de travailler main dans la main. Soutenir mentalement et matériellement l'équipe. Encourager les joueurs et l'entraîneur pour qu'ils redoublent d'effort, loin de toute pression.

La CAF pour se relancer ?

L'USBG est qualifiée pour disputer une compétition africaine. Elle a besoin d'être bien encadrée. L'effectif est satisfaisant. Elle a peut-être commencé la préparation de l'avant-saison relativement en retard par rapport aux autres clubs. Elle est en train d'en faire les frais.

Avec le temps, le travail et la détermination, elle serait capable de rattraper le temps perdu et chasser le signe indien une fois pour toutes. Il faut accepter les déceptions passagères, et conserver l'espoir pour l'éternité, comme le dit un proverbe chinois. Espérons que la première étincelle ne tardera pas à jaillir.