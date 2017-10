Tanzanie: Le Président de la République se réunit avec des acteurs politiques et des citoyens de Dar Naîm

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a tenu lundi une réunion avec les responsables des services publics et les acteurs politiques et les représentants de la société civile à Darnaïm, au terme d'une visite d'information et de prise de contact dans cette moughataa.

Ont assisté à la réunion, les ministres de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la décentralisation, du pétrole, de l'énergie et des mines et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, un conseiller et un chargé de mission à la Présidence de la République ainsi que le wali de Nouakchott Nord, le Hakem et le maire de Dar Naïm, en plus du directeur général de l'ANRPTS et des chefs services régionaux de Nouakchott Nord.

Introduisant la réunion, le Chef de l'État a donné la parole aux représentants des partis politiques et des organisations de la société civile et aux responsables administratifs pour qu'ils exposent les problèmes dont souffre la moughataa de Dar Naïm, de proposer les solutions appropriées et de faire une appréciation des structures socio-économique actuelles.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a au début de la réunion exprimé sa gratitude aux populations de la moughataa de Dar Naim pour leur large participation aux dernières échéances électorales, participation qui a eu son impact positif sur le succès du référendum constitutionnel d'août dernier.

Il a ajouté que cette visite vise également à s'enquérir de la situation de certains services publics dans la moughataa et de connaître les problèmes qui lui sont posés en vue de leur trouver des solutions dans les meilleurs délais.

Le Chef de l'Etat a passé ensuite en revue les efforts consentis par l'Etat dans la moughataa pour rendre disponible l'eau, l'assainissement, la santé et l'enseignement soulignant que l'action se poursuit, pour renforcer la sécurité en son sein et régler certains problèmes fonciers au niveau de ses quartiers périphériques, réaffirmant que le travail se poursuivra pour consolider ces efforts dont les populations commencent à sentir les répercussions bénéfiques dans leur vie quotidienne.

Les demandes des habitants ont comporté l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, le renforcement de la sécurité et le règlement de certains problèmes fonciers en plus de l'évacuation des flaques d'eau dans certains quartiers en plus de la mise en place d'un réseau d'assainissement ainsi que la solution à certains problèmes liés à l'enseignement et à la santé.

Le Président de la République a souligné, à la fin de la réunion, qu'un comité inter- ministériel regroupant les départements concernés sera chargé d'étudier ces problèmes et de présenter des solutions rapides pour répondre aux attentes des citoyens, atténuer leurs souffrances et rapprocher les services publics des usagers.

Le Président de la République a été l'objet d'un accueil populaire chaleureux à toutes les étapes de sa visite dans la moughataa de Dar Naïm où les citoyens ont brandi des photos de son Excellence et scandé des slogans magnifiant les réalisations que le pays a connues ces dernières années dans tous les domaines.

Le Président de la République a tenu à descendre à chaque fois de sa voiture pour écouter les citoyens, directement, sans intermédiaires, pour mieux cerner leurs préoccupations et prendre connaissance des problèmes dont ils souffrent.