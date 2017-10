Tunisie: A la merci de généreux donateurs...

Le paradoxe de notre football réside dans l'écart entre ses résultats à l'échelle continentale et mondiale et la modestie du niveau de son championnat au niveau sportif et, surtout, financier.

Quand on voit de près ce qui se trame dans les coulisses de nos clubs et les difficultés financières que connaissent la majorité de nos équipes qui évoluent en Ligue 1, les performances de notre sélection nationale et de nos clubs sur la scène internationale relèvent du miracle.

La sélection nationale, à laquelle manque un point pour se qualifier officiellement au Mondial de Russie, vient d'être classée première sélection africaine par la Fifa. Toujours sur la scène continentale, deux clubs tunisiens, en l'occurrence l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain, disputeront ce week-end les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

Parallèlement à ce joli tableau, il existe une autre réalité moins gaie et plutôt sombre du football tunisien. Hormis les quatre grands clubs qui ont les moyens de subsister, bien que l'Etoile du Sahel et le Club Sportif Sfaxien aient quelques soucis financiers, le reste des clubs de la Ligue 1 croulent sous les dettes.

L'Etoile Sportive de Métlaoui a annoncé, via un communiqué rendu public, qu'elle suspend sa participation au championnat et pour cause : la caisse du club est vide.

Le bureau directeur de l'Etoile Sportive de Métlaoui, qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de l'équipe, sollicite l'aide des autorités régionales et de la Compagnie des Phosphates de Gafsa.

L'argent est le nerf de la guerre

Jusqu'à quand nos clubs resteront à la merci de généreux donateurs ? La semaine dernière, les responsables du Stade Gabésien ont été contraints de se séparer de Gérard Buscher et le remplacer par Maher Kanzari non pas par conviction, mais parce que le principal pourvoyeur du club, Ayachi Ajroudi, en a décidé ainsi.

A Kairouan, la crise s'est carrément installée. Il y a une semaine, les joueurs ont fait grève pour réclamer leurs salaires. Samedi et à l'issue de la cinquième défaite concédée depuis le début de la saison, le bureau directeur de la JSK a dû se séparer de Pascal Janin. Le technicien français a fait les frais d'une situation financière intenable, ce qui l'a empêché de mener à bien son projet sportif.

La question qui s'impose : pourquoi les dirigeants de la JSK se sont-ils séparés de Khémaïs Laâbidi à la veille du coup d'envoi du championnat ? La réponse est toute simple : Laâbidi a beau résisté aux difficultés financières que connaît l'équipe, à un moment donné, un entraîneur ne peut pas indéfiniment tenir ses joueurs concentrés sur leur sujet.

Son successeur Pascal Janin n'a pas trouvé la parade non plus. Les résultats parlent d'eux-mêmes : une seule victoire et cinq défaites.

Ce que doivent comprendre les décideurs politiques, c'est qu'il est temps de changer les statuts des clubs.

Il est venu le temps pour que nos clubs qui évoluent en Ligue 1 et en Ligue 2 se transforment en sociétés sportives. Car ce n'est pas en restant à la merci de généreux donateurs que nos clubs progresseront.

Si on veut réellement professionnaliser notre football, il est impératif de doter nos clubs de ressources financières fiables et sécurisées. Ce qui manque à cela, c'est le cadre juridique qui tarde à être mis en place.