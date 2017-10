Mauritanie: Le Président de la République se réunit avec les chefs de services régionaux et les acteurs sociaux de Toujounine

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé mardi une réunion des chefs de services régionaux, des acteurs sociaux et des citoyens de Toujounine.

Elle s'est déroulée en présence des ministres de l'intérieur et de la décentralisation, de la santé, de l'éducation nationale, du pétrole, de l'énergie et des mines, de l'habitat, de l'habitat et de l'urbanisme et de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication ainsi que du directeur de cabinet du Président de la République, d'un conseiller et d'un chargé de mission à la Présidence de la République, du wali de Nouakchott Nord, du hakem et du maire de Toujounine, de l'administrateur directeur général de l'agence nationale du registre de population et des titres sécurisés et des chefs de services régionaux de Nouakchott Nord.

Introduisant la réunion, le Chef de l'État a donné la parole aux représentants de partis politiques et des organisations de la société civile et aux responsables administratifs pour qu'ils exposent les problèmes dont souffre la moughataa de Toujounine , de proposer les solutions appropriées et de faire une appréciation du rendement des structures de l'Etat à Nouakchott Nord et leurs capacités à réaliser les atteintes des populations.

Il a, par la suite, exprimé sa reconnaissance aux habitants de Toujounine pour leur participation massive au dernier référendum et qui avait largement contribué à l'adoption des réformes proposées.

Au sujet de l'objectif de sa visite, le Chef de l'Etat a précisé qu'il est venu constater l'état de certaines structures publiques et s'enquérir des problèmes rencontrés pour leur apporter les solutions appropriées dans les meilleurs délais.

Il a passé également en revue les efforts entrepris par les pouvoirs publics dans la moughataa, notamment en matière de viabilisation des quartiers précaires et l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation.

" Les efforts vont se poursuivre pour consolider ces acquis que les habitants ont déjà récolté et leurs fruits constaté leurs incidences positives dans leur vie quotidienne", a conclu le Chef de l'Etat.

Les intervenants ont exprimé un certain nombre de doléances dont la construction des routes dans certains quartiers, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité et la résolution de certains litiges fonciers.

Ils ont soulevé, aussi, des problèmes d'assainissement et de sécurité ainsi que certaines insuffisances dans les secteurs de l'éducation et de la santé

Au chaque étape de la visite, les populations de Toujounine ont réservé au Chef de l'Etat un accueil populaire et enthousiaste, brandissant des portais géants et des pancartes mettant en relief les progrès réalisés dans le pays ces dernières années, sur tous les plans.

Le Président de la République a tenu chaque fois à descendre de sa voiture pour recevoir directement et sans intermédiaire les doléances et préoccupations des citoyens.