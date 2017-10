Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Tony Riacca demande sa libération sous caution

Tony Riacca, l'un des propriétaires du cheval Black Parrot, arrêté pour blanchiment d'argent, a demandé la liberté conditionnelle.

Il soutient qu'il adhérera aux conditions imposées s'il est libéré. Sa motion a été débattue en ce 18 octobre, devant la magistrate Sophie Chui Yew Cheong, de la Bail and Remand Court. La magistrate prononcera sa décision le 26 octobre.

Pour l'avocat du parquet, Me Rishi Hurdowar, le suspect est impliqué dans l'axe Peroomal Veeren - Navind Kistnah et indique que Tony Riacca est soupçonné de blanchiment d'argent d'une valeur de Rs 2,5 millions et Rs 180 000 respectivement. Tony Riacca a démenti cela en Cour. «Non, je ne vais pas m'enfuir si la Cour m'accorde une libération conditionnelle et je tiens à faire ressortir que je ne connais pas Navind Kistnah.»

«Navind Kistnah avait identifié le suspect... »

L'enquêteur Mohess de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) a été appelé à la barre des témoins. Me Jean Claude Bibi, avocat de Tony Riacca, lui a demandé le lien entre cette affaire de blanchiment d'argent et celle de la saisie de drogue de plus de Rs 2 milliards. «Navind Kistnah avait identifié le suspect comme étant celui qui livre des compresseurs», répond le témoin.

L'enquêteur Mohess ajoute que Tony Riacca a démenti son implication dans l'affaire de drogue mais a concédé, dit-il, qu'il avait remis plusieurs sommes d'argent. «C'est vrai qu'il a coopéré avec la police mais ce n'est que lorsqu'il avait été identifié par Navind Kistnah, le 28 juin, que la police a procédé à son arrestation», souligne-t-il.

Prête-noms

Selon les éléments à la disposition de l'ICAC, Tony Riaca aurait agi sous les ordres de Peroomal Veeren afin d'enregistrer des voitures importées par Sunshine Auto Ltd en utilisant des prête-noms. Il est employé comme Salesman chez Sunshine Auto Ltd, un concessionnaire soupçonné de blanchir de l'argent pour le trafiquant de drogue.