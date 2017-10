Ile Maurice: Grève de la faim des femmes cleaners - Rezistans ek Alternativ dit non à la «surexploitation des travailleuses»

Une vidéo et une pétition circulent sur les réseaux sociaux. Leur but : sensibiliser afin qu'une… Plus »

Les femmes cleaners ainsi que Reeaz Chuttoo et Jane Ragoo de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé en sont à leur troisième jour de grève au jardin de la Compagnie. Mardi, les femmes cleaners gardaient encore espoir. Dans la soirée, l'une d'elles, Paviola Beaunom, s'est sentie mal et a été hospitalisée.

Rezistans ek Alternativ apporte son soutien aux grévistes by L'express Maurice on Scribd

Pour Rezistans ek Alternativ, la décision des gouvernements successifs de sous-traiter les services de nettoyage dans les écoles repose sur une surexploitation et un abus des femmes misérables. Elle porte aussi préjudice aux élèves et au personnel de ces écoles, ajoutent les signataires.

Veena Dholah, Dany Marie et Ashok Subron qui signent le communiqué soutient les revendications des femmes cleaners. Ces dernières demandent à être employées par le ministère de l'Education et à avoir une paie décente ainsi qu'une sécurité d'emploi.

Les femmes cleaners et les syndicalistes Reeaz Chuttoo et Jane Ragoo qui font une grève de la faim peuvent compter sur le soutien de Rezistans ek Alternativ. C'est ce que le parti de gauche fait ressortir dans un communiqué de presse émis ce mercredi 18 octobre.

