Congo-Brazzaville: Coopération - Le président Sassou N'guesso salue les relations sino-congolaises

Pour le président du Congo, on peut parler de miracle pour qualifier les réalisations de la Chine de ces dernières années. "Le Congrès du PCC intervient au moment où nous n'avons pas de doutes sur le fait qu'il va déterminer des orientations nouvelles qui conduiront la Chine vers un développement plus élevé", se convainc-t-il.

Ce sommet "a posé les bases de la consolidation de la solidarité et la coopération gagnant-gagnant entre les peuples chinois et africains", dit-il.

Selon le chef de l'Etat congolais, l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine fut une décision historique visionnaire. "Lorsque, sur l'échiquier international, on a un grand ami comme la Chine, on ne peut que s'en réjouir", estime-t-il.

"A chaque voyage, je constate des changements importants. J'ai visité plusieurs villes et provinces de Chine. J'ai pu me convaincre, sans risque de me tromper, du grand miracle chinois, annoncé d'ailleurs par de nombreux chercheurs".

Brazzaville et Beijing entretiennent une relation de haut niveau, empreinte de confiance mutuelle; le Congo étant l'un des partenaires les plus importants de la Chine en Afrique.

