Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La Fétrasseic plaide pour l'obtention du statut particulier de la communication

La question a été évoquée, le 17 octobre à Brazzaville, à la faveur de la rentrée syndicale des travailleurs du secteur, couplée à la célébration de la journée internationale des enseignants portant cette année sur le thème « Enseigner librement, donner les moyens d'agir aux enseignants ».

La Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et de la culture (Fétrasseic) a dressé, une liste de réclamations au gouvernement parmi lesquelles la publication du statut particulier de la communication. Elle sollicite l'examen et l'approbation des projets des statuts particuliers de la communication, de la recherche scientifique, des sports, de la culture et de la jeunesse.

Ces travailleurs ont, par la même occasion, souhaité le recrutement des pigistes de la communication, des décisionnaires de la culture, des sports, de la jeunesse et de la recherche scientifique ainsi que la publication des textes d'avancement à la suite des commissions paritaires et des textes d'harmonisation.

La Fétrasseic a plaidé également pour le recrutement des finalistes des écoles de formation, des prestataires et bénévoles afin de résorber la question du déficit criant en personnel enseignant.

Ce mouvement syndical réclame, en outre, le paiement des rappels de solde d'activités des enseignants, la publication du statut particulier des personnels de l'éducation dans sa partie administrative ainsi que la formation et le recyclage des personnels enseignants en activité.

Dans certaines écoles de l'hinterland, souligne la Fétrasseic, la rentrée scolaire n'a pas été enthousiasmée à cause du manque d'équipement, de matériels didactiques ; de l'absence de financement aux établissements scolaires, l'insuffisance du personnel enseignant ainsi que le mécontentement des prestataires et bénévoles qui ne trouvent pas des réponses à leurs attentes.

« La Fétrasseic estime que la crise financière actuelle ne doit pas être un prétexte pour saborder l'école et saboter l'avenir de nos enfants. Pour un Etat qui vise l'émergence d'ici à l'an 2025, l'éducation et la recherche scientifique devraient être les piliers essentiels dans cette quête de la qualité et de l'excellence », indique Charles Maniongui, secrétaire général par intérim de ce syndicat.

Le secrétariat de ce mouvement syndical estime que les pourparlers entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du comité national du dialogue social en vue de la recherche des solutions durables aux revendications des travailleurs n'ont pas produit les effets escomptés.

Par ailleurs, ce secrétariat a invité les militants à la retenue, au dialogue, au respect de l'autre et des valeurs du vivre ensemble car, dit-il,« aujourd'hui, il sied de prendre nos responsabilités et faire face au défi du redressement socio-économique de notre pays, dans la sincérité et la solidarité ».