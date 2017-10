Algérie/Maroc: Put - « Nous devons d'abord nous qualifier pour la finale, puis nous penserons au titre »

L'USM Alger affiche une grande sérénité avant la demi-finale retour de Ligue des champions d'Afrique face aux Marocains du Wydad Athlétic Club, prévue samedi prochain à Casablanca. Les gars de Soustara affirment qu'ils croient dur comme fer en leurs chances d'aller en finale.

« Le Wydad est une bonne équipe, qui est logiquement venue à Alger pour arracher le nul. Nos adversaires n'ont pas pris de risques et ont joué défensif. Nous connaissions leur force et la difficulté de les affronter sur un terrain qui nous a desservis, analyse Paul Put, entraîneur belge de l'USM Alger, au micro de FIFA.com. Je ne cherche pas d'excuses, mais l'équipe qui fait le jeu est désavantagée par une pelouse en mauvais état. Nous avons dominé la majeure partie du match, mais nous ne nous sommes pas procuré assez d'occasions pour marquer et l'emporter ».

Les Algérois sont conscients de la responsabilité qui les attend samedi et aborderont le match avec la ferme détermination de gagner face au représentant marocain et revenir ainsi avec le fameux billet qualificatif pour la finale de la prestigieuse compétition continentale.

L'entraîneur belge se veut optimiste avant la seconde manche de ces demi-finale de la Ligue des Champions. « Le match retour tournera peut-être en notre faveur. À l'extérieur, on trouve parfois plus d'espaces, ce qui permet de mener des contre-attaques. Au football, tout est possible. Il ne faudra pas prendre de but et attendre patiemment les occasions de contre, annonce-t-il. Le Maroc est connu pour l'enthousiasme de ses supporters, mais nous sommes habitués à ces ambiances. Il existe une rivalité footballistique entre les deux pays. Nous savons que c'est un match très délicat. Il ne faut pas brûler les étapes. Nous devons d'abord nous qualifier pour la finale, puis nous penserons au titre, souligne Put, avant de conclure, ensuite, nous aurons le temps de songer à la Coupe du Monde des Clubs. Mais un entraîneur doit être ambitieux au football... »