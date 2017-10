Burkina Faso: Commune de Bobo - Quand les maires MPP s'entre-déchirent en public

Les nouveaux acquéreurs, Amadé Sawadogo et Adama Ouédraogo, venaient d'entamer des travaux de construction lorsque le 19 décembre 2016, Hermann Sirima adressait à Sory Sanogo une première lettre de notification du retrait transitoire d'attribution dudit terrain ; un courrier qui restera sans suite puisque les travaux allaient se poursuivre de plus belle, obligeant ainsi le maire de l'arrondissement à un rappel d'injonction en date du 19 janvier 2017.

Il n'a pu la mettre en valeur dans le délai qui lui était imparti, et grande a été la surprise du maire de l'arrondissement, Hermann Sirima, de constater que ladite parcelle, acquise depuis 2011, a été morcelée et vendue.

Et il ne serait pas exagéré de dire aujourd'hui que le torchon brûle an sein du conseil municipal de Bobo. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est ce différend opposant un opérateur économique de la place au maire de l'arrondissement 7 dans une affaire d'attribution provisoire de parcelle : il s'agit de cette réserve foncière sise au secteur 29 (Belle Ville) que l'acquéreur, du nom de Sory Sanogo, aurait fini par « deale ».

Alors qu'il s'agissait d'un sujet très sensible, la discorde ; une affaire qui continue de faire grand bruit à Sya et ne cesse de polluer l'atmosphère entre les responsables communaux.

Cela s'est vérifié lundi 16 octobre 2017 au cours de ces échanges avec les journalistes où des responsables communaux n'ont pas hésité à dire leurs « gwê » au maire central, Bourahima Fabéré Sanou, à qui il est reproché des décisions unilatérales et son manque de collaboration avec ses adjoints et les maires d'arrondissement.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.