Togo: Et déjà 8 morts en 72 heures

Photo: Telegramme228

Dégâts causés par les manifestations au Togo

Ne serait-ce que de lundi soir à cette soirée de mercredi, les manifestations politiques suivies de réactions des forces de l'ordre ont fait 8 morts et de nombreux blessés.

Face à la presse ce soir, colonel El Hadj Arouna Damehame Yark, ministre de la sécurité et de la protection civile a informé que le bilan de trois morts annoncé mardi dans le communiqué du gouvernement a évolué. Selon lui, un des civils blessés a finalement succombé à ses blessures faisant donc du bilan général deux militaires morts et deux civils morts, soit 4 morts.

On en était là quand les échauffourées ont encore eu lieu ce mercredi lors des manifestations des jeunes suite à l'invitation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Les manifestations avec ripostes des forces de l'ordre et de sécurité ont principalement eu lieu à Lomé et à Sokodé.

Ellesont fait 4 morts, dont 1 à Lomé et 3 à Sokodé. Les blessés, ils sont plusieurs, selon le ministre. Les personnes mortes le sont par balle ainsi que les personnes blessées.

Le ministre a déploré que ces lourds bilans soient dus à l'intransigeance et à l'extrémise « des responsables qui disent maintenir ce qu'ils doivent faire et accusent le gouvernement de violer la loi ».

Selon lui, conformément à l'interdiction des marches en semaine décidée par le gouvernement, « le gouvernement a vite pris ses responsabilités en bouclant très tôt ce matin. Mais ça n'a pas empêché que les groupes s'organisent dans un premier à défier les forces de sécurité et dans un second temps prendre d'assaut les quartiers avec des barricades et des saccages »