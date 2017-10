Burkina Faso: Jeux régionaux de Special Olympics Burkina - Participation record à Bobo-Dioulasso

Special Olympics Burkina (SOB) a organisé, le samedi 14 octobre 2017, au stade Omnisports général Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso les jeux régionaux de l'Ouest. Plus de 300 personnes, athlètes et partenaires, ont pris part à ce deuxième rendez-vous de l'année, donnant une agréable vie dans la deuxième plus grande enceinte sportive du Burkina Faso.

Après son Assemblée générale ordinaire, Special Olympics Burkina (SOB) a organisé, le samedi 14 octobre 2017 sa deuxième activité de l'année. « SOB est en train d'enregistrer ces dernières années, un nombre de plus en plus croissant de personnes vivant avec une déficience intellectuelle grâce à ses actions de sport et de santé ».

C'est le constat du secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Halidou Ouédraogo. Il est passé voir et encourager ces athlètes souvent marginalisés compte tenu de leur handicap. Le stade omnisports qui a accueilli l'évènement grouillait de monde.

Venus de Nouna, Dédougou, Orodara, Toussiana et Banfora, les athlètes vivant avec une déficience intellectuelle, ont concouru avec leurs camarades de Bobo-Dioulasso en athlétisme, en cyclisme et en football avant de bénéficier d'un dépistage bucco-dentaire et de conseils en santé générale.

Une quarantaine de filles et garçons a pris part à la course cycliste, une cinquantaine aux épreuves d'athlétisme et les autres se sont défiés en football unifié à sept. « Les athlètes ont produit des résultats intéressants », selon le directeur sportif de SOB, Moumouni Naon.

Pour la directrice exécutive nationale Annick Pikbougoum, c'est la bonne surprise avec le grand nombre de participants. « Nous nous attendions à environ 200 athlètes.

Ils étaient finalement plus de 300, sans oublier les jeunes volontaires qui sont venus pour encadrer. Nous avons vu des athlètes intéressants pour les prochains jeux nationaux de 2018 ».

C'était aussi l'occasion pour la structure de proposer une formation à une cinquantaine d'entraîneurs des jeunes athlètes spéciaux.

Après ces jeux, suivront ceux du Sud-Ouest à Diébougou, du Centre à Ouagadougou et du Nord à Yako. Pour ces activités, Special Olympics Burkina a bénéficié du soutien du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs et du ministère des Sports et des Loisirs.