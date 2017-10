Burkina Faso: Compétition mondiale de strongman - La 4e place pour Iron Biby

A 25 ans, Biby est le plus jeune de la compétition dans cette nouvelle discipline. Il a même mis le public anglais dans sa poche par sa qualité d'acrobate avec une masse corporelle de plus de 175 kg. Il ne compte pas s'arrêter là, car il veut faire flotter les couleurs nationales partout où il passera.

Spécialisé dans le power lifting, un sport qui, à l'instar de l'haltérophilie, consiste à lever de lourdes charges, il empile les lauriers. Après avoir conquis le titre mondial à l'âge de 22 ans au Canada où il vit, il a toujours soif de victoires et veut défier les plus costauds du monde.

