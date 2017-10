Afrique: Maroc Télécom - Un groupe aux grandes ambitions pour les Africains

Le Groupe Maroc télécom a lancé, le jeudi 12 octobre 2017, à Abidjan en République de Côte d'Ivoire, sa première campagne institutionnelle qui consacre la solidarité et la collaboration exemplaire entre ses filiales dans dix pays africains. Elle consistera à passer un message de performance du groupe à travers des affiches et spots publicitaires à l'ensemble de ses 55 millions d'utilisateurs.

«La performance vous ouvre le monde ». C'est le message que le Groupe Maroc Télécom ambitionne diffuser sur ses filiales reparties dans dix pays africains à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger et le Togo. Le lancement de cette campagne institutionnelle a eu lieu, le jeudi 12 octobre 2017 à Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie qui était riche en couleurs et en sons, a connu la participation de plusieurs partenaires du groupe mais aussi d'autorités politiques. Pour mieux illustrer sa performance, le groupe a choisi une légende du judo comme ambassadeur dans toute l'Afrique : Teddy Riner. Un sportif qui se montre performant dans sa discipline puisqu'il a été deux fois champion olympique et neuf fois champion du monde. Des affiches et spots ont été réalisés pour chaque filiale dans ce sens afin de mieux faire passer le message. Des réalisations bien appréciées par les convives qui ont salué l'idée. «Notre savoir-faire est unique et c'est pourquoi nous avons une vision optimiste de l'avenir. Cette vision que nous appelons ‘'l'Afrique qui Performe" s'illustre aujourd'hui par une association d'image, avec un champion, peut-être le plus grand champion sportif en activité. Ce champion incarne, le talent, la passion et la performance. Trois valeurs que nous partageons et qui nous guident», a argué le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdeslam Ahizoune. A l'écouter, le judoka partage avec son entreprise tellement de valeurs que les deux parties ne pouvaient que se rencontrer. L'ambassadeur, Teddy Riner a dit être honoré par l'entreprise marocaine pour sa marque de considération. «A travers Maroc Télécom, je vois la réussite, le sport et la jeunesse, comme un symbole de performance», a-t-il confié. Le ministre ivoirien de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, pour sa part, a dit toute la fierté de son pays d'accueillir le lancement de la campagne institutionnelle de Maroc Télécom. Pour lui, c'est un groupe panafricain qui a démontré ses qualités et a une expertise utile aux utilisateurs. Selon Abdeslam Ahizoune, la présente démarche s'inscrit en droite ligne avec la vision du Roi Mohammed VI qui œuvre inlassablement pour un développement harmonieux d'une Afrique qui s'appuie sur ses propres forces au profit des populations africaines.

Un succès fulgurant

Ce développement, a-t-il précisé, s'articule autour de l'investissement et de la promotion de l'emploi avec pour objectif de fournir à tous, d'une manière démocratique et populaire, les outils qui permettent l'accès à la connaissance et au savoir. C'est ainsi que sur les dix dernières années (2007 à 2016), Maroc Telecom a investi près de 3 690 milliards de francs CFA dans la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la Qualité de service notamment pour le déploiement de la fibre optique nationale et internationale sur 6 900 km et de 6 221 stations- radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population. Le groupe a également généré un revenu global estimé à 2112 milliards de francs CFA en 2016 et tout cela dans le strict respect des exigences règlementaires et légales des différents pays où il opère, a-t-il souligné. Premier opérateur au Maroc, le groupe a été créé en 1999 et fait partie des pionniers à avoir entrepris de partager leur savoir-faire avec les pays frères de l'Afrique de l'Ouest. Depuis sa première expérience avec Mauritel en 2001, Maroc Telecom a pris des participations majoritaires dans les opérateurs historiques du Burkina Faso en 2006, du Gabon en 2007, du Mali en 2009 ; et en 2015 dans les opérateurs Moov au Bénin, au Gabon, au Niger, en Centrafrique, au Togo et en Côte d'Ivoire. « Les facteurs explicatifs de ce succès reposent sans nul doute sur le respect des cultures nationales, la contribution déterminante des ressources humaines locales, notre proximité culturelle et sociale, historique et géographique, ainsi que l'investissement massif dans les nouvelles technologies les plus performantes », a expliqué le président du directoire tout en indiquant qu'il n'est pas question pour Maroc Télécom d'offrir des services au rabais. L'expérience que l'entreprise connaît en Afrique, a affirmé M. Ahizoune se justifie aussi par l'humilité, l'expérience et la contribution efficace de ses collaborateurs qui ont su former une seule et même équipe solidaire avec leurs frères africains. «Le résultat est que ces équipes ainsi constituées, purement africaines, ont réalisé une croissance plus rapide que tous leurs concurrents dans tous les pays de notre présence», a-t-il reconnu. En outre, il a remercié les gouvernements, la société civile, les entreprises et toutes les forces vives des pays frères pour leur accueil et leur confiance.