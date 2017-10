Afrique de l'Ouest: Des nouvelles de 6 otages maliens diffusées dans une vidéo

Au Mali, une nouvelle vidéo tournée par la principale coalition terroriste au Sahel a été transmise à RFI par Menastream, une agence indépendante qui analyse les risques liés au terrorisme notamment au Sahel.

On peut voir dans cette vidéo plusieurs otages maliens, tous militaires, dont on était sans nouvelles, capturés lors de différentes attaques entre juillet 2016 et mars 2017.

Les six otages sont assis les uns à côtés des autres, habillés strictement de la même manière, une tenue ample et grise foncée assortie d'un chèche couleur sable.

Tous semblent en bonne santé physiquement et prennent la parole à tour de rôle pour détailler où et quand ils ont été capturés avant de s'adresser au président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, qu'ils « supplient en tant que papa de tous les Maliens » d'intercéder en faveur de leur libération.

#Mali: The soldiers greet their families, and call on the Malian people, the government & in particular IBK to find a way to bring them home pic.twitter.com/OrBJZZOQhX

MENASTREAM (@MENASTREAM) 18 octobre 2017

La majorité de ces otages ont été fait prisonniers alors que le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'existait pas encore. Mais tous se trouveraient aujourd'hui sous la surveillance de ce réseau.

Presque tous les otages au Mali sous la coupe de ce groupe

Le même type de propagande avait été diffusé il y a quelques mois avant la visite du président français Emmanuel Macron dans le pays.

C'est alors les otages occidentaux au Sahel qui avaient été mis en scène. Pour certains, il s'agissait de la première preuve de vie diffusée depuis des années.

En l'espace de quelques mois d'existence, cette nouvelle coalition terroriste a donc réussi à récupérer ou à échanger quasiment l'ensemble des otages auparavant détenus par d'autres groupuscules.