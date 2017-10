Togo: L'ambiance dans le pays avant les manifestations

La Cédéao, l'Union africaine et le Bureau régional des Nations unies avaient estimé que le projet de loi constitutionnel proposé par le gouvernement était "une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques". L'opposition rejette ces appels au compromis et a également annoncé son refus de rencontrer la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui devait arriver mardi au Togo pour trois jours.

Il y a quelques jours, le le ministre de l'administration territoriale a annoncé l'interdiction d'organiser les marches les jours ouvrables. Il s'agit selon lui d'une mesure provisoire. "En semaine, nous ferons en sorte que les manifestations se fassent en un lieu fixe. C'est prévu par la loi. Et en fin de semaine, samedi, dimanche, les manifestants peuvent faire comme d'habitude, marcher et meeting. Nous ferons en sorte que la loi soit appliquée intégralement, dans toute sa rigueur" a souligné le ministre Payadowa Boukpessi.

L'atmosphère est quelque peu tendue au Togo avant les manifestations prévues par l'opposition mercredi et jeudi, alors que le gouvernement interdit les marches en semaine. La tension est montée après les violences dans la nuit de lundi à mardi à Sokode située à 300 km de Lomé. Les violences ont fait 4 morts deux militaires et deux jeunes, suite à l'arrestation d'un imam de ville également membre du parti national panafricain (PNP).

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.