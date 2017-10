Madagascar: Antananarivo - Bataille autour des cadavres des pestiférés

A Madagascar, la peste continue de faire des victimes. Depuis plus de deux mois, 878 cas de peste ont été… Plus »

Il habiterait à Andranomena et les équipes de riposte auraient déjà commencé la recherche active de cette personne et de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec lui, pour éviter la propagation de la maladie.

Le mode d'enterrement des pestiférés, contradictoire à la tradition malgache, qui prône les veillées funéraires et l'inhumation dans le caveau familial, est la principale cause de ce refus récurrent des familles des victimes.

«La famille de la défunte réclame un certificat de l'Institut Pasteur. Ces personnes étaient prêtes à tuer à tout moment. On a évité le pire, en quittant les lieux, mais on reviendra.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.