Afrique de l'Ouest: Le G5 Sahel, solution innapropriée ?

"Le Sahel est aujourd'hui piégé dans un cercle vicieux où une faible gouvernance politique et sécuritaire, combinée à une pauvreté chronique et aux effets des changements climatiques, favorise le développement de l'insécurité." C'est ainsi que le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a résumé la situation, dans un rapport remis ce lundi au Conseil de sécurité. Un rapport qui précède la visite, cette semaine, d'une équipe du Conseil Paix et Sécurité de l'ONU à Bamako pour discuter justement de cette question cruciale, à savoir la stabilisation des pays du Sahel menacés par la présence de groupes armés liés à Al Qaida.

