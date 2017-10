Sénégal: Mort d'une jeune fille à l'hôpital de Pikine - Le directeur de l'établissement réfute la non-assistance à personne en danger

« Le tout relevé depuis lors aux services compétents s'élève à 114.000 FCfa, et n'a été payé que le lundi 16 octobre 2017 après le décès de la petite. À relever que plusieurs actes ont été exonérés (l'échographie d'urgence à son arrivée, la mise en observation aux urgences, l'acte opératoire et l'hospitalisation en chirurgie) », mentionne le communiqué.

« Aïssatou Diallo a bien été reçue aux urgences et mise en observation le vendredi 13 octobre. Le lendemain, samedi 14, elle est acheminée au bloc opératoire vu la complexité de son état et après avis des gynécologues », ajoute-t-il. « Après avoir subi une intervention chirurgicale, elle été hospitalisée au service Chirurgie. Par la suite, elle sera transférée en réanimation puisque son état commençait à se dégrader au fil du temps », explique-t-il.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.