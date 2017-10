Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Une importante convention signée

Le Secrétaire d'Etat Mamadou Touré séjourne depuis le 15 octobre au Canada, pays de référence en matière de formation professionnelle, à l'invitation des autorités de ce pays. Cette mission a commencé hier, par la signature d'une importante convention cadre de coopération avec le Collège d'Enseignement Général et Professionnel de Trois-Rivières (CEGP

Trois Rivières) qui est une institution d'excellence de formation pré-universitaire et technique fondée en 1968 et qui offre 40 programmes de formation diplô- mante et trois centres de transfert de technologie ainsi que des services aux entreprises.

Cette convention qui a été signée ce lundi 16 octobre 2017 dans la ville canadienne de Trois Rivières a pour objectif d'établir un cadre de collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Canada dans la réalisation des projets de coopération relevant du domaine de la formation professionnelle.

De façon plus spécifique, les deux parties se sont engagées dans cette convention, à rechercher en commun, des financements pour la réalisation de projets de formation et de renforcement institutionnel conjoints et à réaliser conjointement des projets de formation et de renforcement des capacités individuelles et institutionnelles.

Ainsi, à travers cette convention, la Côte d'Ivoire et le Canada ont pris des engagements dans la facilitation et l'organisation d'un réseau d'échange de formateurs et des personnels, dans la mise en place d'un système d'accueil d'apprenants et de stagiaires, dans l'organisation de tout type de collaboration qui pourrait être utile à la réalisation des objectifs de la convention et dans l'orientation des candidats à la formation professionnelle.

Outre ces acquis majeurs, le Canada et la Côte d'Ivoire se sont également engagés à renforcer leur coopération dans l'élaboration et la validation des référentiels de formation professionnelle, la formation des formateurs, l'acquisition d'équipements didactiques etc.

Au terme de cette cérémonie de signature de convention, le Secrétaire d'Etat Mamadou Touré et Christian Muckle, Directeur général du CEGEP Trois Rivières ont salué ce modèle de coopération Nord-Sud en matière de Formation Professionnelle.

Après cette cérémonie de signature, le Secrétaire d'Etat Mamadou Touré sera reçu ce mercredi 18 octobre par le ministre de l'Enseignement supérieur du Québec et son collègue de la Formation Professionnelle.