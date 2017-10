Sénégal: Ismaël Lô - "Il est temps de sortir un nouvel album"

Dakar — L'auteur-compositeur Ismaël Lô a déclaré mercredi à l'APS ressentir "le besoin" de sortir un nouvel album, estimant qu'il était temps de le faire, onze ans après 'Sénégal", son dernier en date, sortir chez Universal.

"Maintenant, je ressens le besoin de sortir un album. Les chansons sont là. Si je regarde les dates des compositions, je vois qu'il y en a qui datent de 2009, 2010, 2011, 2014. Il y a de quoi faire un album. Je pense qu'il est temps de sortir un album", a-t-il notamment dit.

"Je ne me rends même pas compte que ça fait quand même onze ans que je n'ai pas sorti de nouvel album. Je rends grâce à Dieu de me donner cette capacité de ne pas sentir que je suis resté plus de dix ans sans sortir un disque", a indiqué Ismaël Lô..

Selon le musicien, beaucoup de personnes qu'il croise dans la rue, lui disent : "Grand, sors-nous quelque chose de nouveau. As-tu arrêté la musique ?"

"Je vois que l'album +Sénégal+ date de 2006, mais je suis toujours sur la route. Je ne sens pas le temps passer, je ne veux pas le sentir passer. Je veux sortir un album quand je sens que j'ai le besoin de faire un album, de ne plus avoir la pression des fans, des maisons de disque - tu dois faire un album tous les dix-huit mois. C'est bien possible, mais tant que ces chansons continuent à parler aux fans", a insisté Ismaël Lô.

Il a ajouté : "Là, je sens le besoin de sortir un nouvel album. Je sens que j'ai composé beaucoup de chansons : il y a, par exemple, une chanson que j'ai écrite pour ma première petite-fille, Souki. Cette chanson, je l'ai écrite quand elle venait d'avoir un an ou un an et demi. Et mon fils, Samba, qui a onze ans, commence à m'en parler".

"Quand je suis allé faire la surprise à ma petite-fille pour son anniversaire, je suis allé chanter 'Souki', et Samba m'a dit : +Papa, maintenant que tu as chanté Souki et que tout le monde a entendu, il faut le sortir+".

"Lui, il connaît toutes mes chansons, toutes mes nouvelles compositions. Avec cette pression et la mienne propre, je sens qu'il faut faire un nouvel album", a conclu le musicien sur ce sujet.

ADC§BK