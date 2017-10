Congo-Kinshasa: Election - Toujours pas de date après la réunion CNSA-Céni-gouvernement

Dans le communiqué final, les participants appellent également les partenaires et la communauté internationale à libérer les moyens financiers promis pour soutenir le processus électoral. Mais pour certains observateurs, cette démarche est contraire à la demande pressante des partenaires étrangers. Et la Monusco l'a répété le week-end dernier, ces partenaires extérieurs exigent la publication du calendrier électoral avant de mettre la main à la poche.

Plus de quarante-deux millions d'électeurs ont déjà été enregistrés. L'opération se poursuit normalement dans les provinces du Kasaï et du Kasaï-Central, ainsi que celle de la Lomami, a constaté la tripartite CNSA-gouvernement-Céni. Un motif de satisfaction pour les participants à la réunion, qui ont donc recommandé à la Céni de passer à une autre étape, l'enrôlement des Congolais de l'étranger pour l'élection présidentielle.

