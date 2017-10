Afrique de l'Ouest: Les options d'Antonio Guterres pour soutenir la force du G5 Sahel

Une version bis de cette première option envisage un appui plus réduit et dédié uniquement à deux des trois zones d'action du G5.

La plus ambitieuse serait de créer un bureau de soutien de l'ONU consacré à la force G5, mais dans le cadre de sa coopération avec l'Union africaine, comme en Somalie ou au Soudan. L'appui serait conséquent, du conseil stratégique à la fourniture de technologies du renseignement en passant par des moyens aériens à but médicaux. Dans ce cas de figure, tous les pays du G5 bénéficieraient de l'aide. En revanche, une résolution du Conseil de sécurité serait nécessaire.

Les ambassadeurs des quinze membres du Conseil de sécurité arrivent ce jeudi 19 octobre à Bamako pour une mini-tournée au Mali, en Mauritanie et au Burkina afin d'évaluer les avancées et besoins pour l'opérationnalisation de la force G5 Sahel. Une manière aussi de pouvoir estimer la meilleure façon pour l'ONU d'aider la force G5. Plusieurs options leur ont été proposées dans un rapport que leur a transmis le secrétaire général de l'ONU. RFI a pu le consulter.

