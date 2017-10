Afrique: Tour International du Faso - Le Burkina, 14 fois maillot jaune

Le Tour cycliste international du Faso, classé dans la catégorie 2.2 par l'Union Cycliste International, (UCI), est organisé chaque année et cela depuis 1987. Cette compétition, qui fête ses 30 ans d'existence est devenue la course la plus importante du continent, tout comme celui du Maroc. Sur ses 28 éditions réalisées, l'épreuve a été remportée 14 fois par un Etalon.

Le Tour Cycliste International du Faso fête ses 30 ans cette année 2017. Depuis 1987, année de sa création, la compétition a été organisée chaque année sans discontinuer. C'est seulement en 2014 que le tour a été annulé en raison de l'épidémie d'Ebola.

Le Tour cycliste international du Faso fait actuellement parti des tours les plus fidèles et les plus importants du continent.

Depuis l'année 2009, l'épreuve est organisé par l'Etat Burkinabè qui a même mis en place un secrétariat permanent en 2015 avec à sa tête Rasmané Sawadogo. En effet, le Tour du Faso a été organisé par la Société du Tour de France l'actuelle Amaury Sport Organisation jusqu'en 2008.

La première édition a été remportée par l'Union soviétique par l'entremise d'Igor Luchinko. Le premier Burkinabè à l'arrivée était Sayouba Zongo qui a occupé la 3e place au classement général. Mais à partir de la deuxième édition le pays des Hommes intègres annonce les couleurs par Mady Kaboré.

Et depuis lors, sur les 28 éditions déjà réalisées, le Burkina Faso bat le record de maillots jaunes avec 14 titres. Depuis sa création, seul l'Etalon cycliste Ernest Zongo l'a remporté par deux fois (1995 et 1997).

Le début de la petite reine au Burkina Faso fut avec Vélo club de Ouagadougou avec à sa tête Paul Ilboudo. Ce fut lui, qui a inscrit le Burkina à l'Union Cycliste International en 1963. Mais Joseph K. Yaméogo fut le premier président de la Fédération burkinabè de cycliste à proprement dite.

Il a été succédé respectivement par Gabriel Zaongho, Adama Diallo, Alassane D Ouangraoua. Actuellement, le Capitaine Yasnémanégré Sawadogo tient les commandes.