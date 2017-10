Sénégal: Examen des politiques commerciales à Genève - Le pays porte-parole de l'UEMOA

Photo: seneweb

Echanges Commerciaux: Dakar Et Genève Signent Un Accord De Coopération

Le mécanisme d'examen des politiques commerciales va se tenir les 25 et 27 octobre 2017 à Genève (Suisse). A cette occasion, les 8 pays membres de l'Uemoa vont passer conjointement cet exercice.

Le Sénégal qui assure la présidence en exercice du conseil des ministres du commerce de l'UEMOA sera le porte-parole de l'union lors du mécanisme d'examen des politiques commerciales prévu les 25 et 27 octobre 2017 à Genève (Suisse). Pour la première fois, dans l'histoire, les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont passer, conjointement, ce mécanisme d'examen.

Autour d'un petit déjeuner de presse tenu, ce mercredi 18 octobre, la directrice du commerce extérieur, Aminata Assome Diatta a informé que cet examen conjoint des pays de l'Uemoa va donner « plus de cohérence » aux interventions mais aussi « plus de crédit, de poids et de facilité à l'Uemoa». « Si nous faisons ensemble cet examen une seule fois, nous n'avons plus à nous préoccuper de cet exercice jusqu'à la prochaine échéance. C'est beaucoup plus reposant et ça permet aux pays de se concentrer sur d'autres aspects. Ça permet aussi de donner un signal fort à nos partenaires pour leur montrer les efforts d'intégration de l'Uemoa », ajoute-t-elle.

Non sans préciser que l'exercice n'a pas pour vocation de contraindre les pays qui y participent à prendre d'autres engagements ni à ouvrir sur des procédures contentieuses.

En outre, lors de cette rencontre de deux jours (25 et 27 octobre 2017), le Ministre en charge du commerce, Alioune Sarr qui assure la présidence du conseil des ministres du commerce de l'Uemoa présentera le rapport consensuel élaboré par l'ensemble des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.