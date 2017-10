Sénégal: Procès de Hissène Habré - Un magistrat réclame un fonds d'indemnisation des victimes

Sur cette base, la justice accorde à chaque survivante de viol et d'esclavage sexuel 20 millions de francs CFA, 15 millions CFA à chaque survivant de tortures et de détention arbitraire ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre.

"Il est question que les autres accusés soient transférés à Dakar, mais on ne leur a jamais notifié leur accusation, c'est un problème procédural auquel on a fait face", a fait observer le magistrat.

"Il y a des biens immobiliers à Dakar" appartenant à Hissein Habré "notamment deux maisons, et on a bloqué quelques comptes bancaires mais c'est loin du compte par rapport au montant des réparations", a indiqué Youssoupha Diallo.

