Cameroun: Contre la mort sociale arbitraire, Propositions de réforme judiciaire par le CL2P

Un proverbe iranien affirme que "Prouvez d'abord votre fraternité et puis réclamez votre part d'héritage".

Le CL2P, en dépit de ses ennemis qui ont fait religion de questionner son investissement pour les droits humains, opère dans une logique de contribution, très conscient de l'héritage catastrophique que le Vieux Nègre nous lègue. L'objectif est de comprendre que les jeunes États africains sont des communautés imaginaires inachevées. En pratique, l'expérience de la plantation bio-politique néo-coloniale comme État-nation où le chef de l'État n'est pas seulement l'ultime autorité légale détenant un quasi pouvoir de veto à l'Assemblée nationale et dans les tribunaux.

L'idée est de démontrer comment le capital social et le collectif peuvent être reconstruits autour du droit de la nécessité, de la qualité des services de l'état, et de la responsabilité. Cette prise de conscience repose sur la nécessité de lutter contre l'héritage de l'autorité épistémologique et l'omniscience du maître colonial maintenant masqué sous le couvert d'un chef de l'État dit «moderne». En bref, la nécessite constante d'idées nouvelles.

Dans la nécessaire réforme judiciaire à mener, les actions du CL2P sont conformes à la Charte des droits de l'Homme des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et au droit à un procès équitable.

Ainsi, après des décennies d'une longue opération, chronophage, budgétivore et inefficace, appelé «Opération Épervier », le gouvernement dit avoir modestement pu récupérer 3% de l'argent qu'il prétend que des « prévaricateurs de la fortune publique » ont détournés des caisses de l'État. Malgré ce que prétendent ses ennemis, le CL2P considère sa mission dans une logique de contribution. Le CL2P a déjà appelé à la réintégration de «l'arbre à palabres » que nos ancêtres ont utilisé comme processus judiciaire. Nos ancêtres avaient notamment compris que le rôle de la justice n'était pas seulement retributive et punitive, comme le régime de Biya le démontre d'une façon implacable, mais dans un but de paix sociale.

En effet, l'arbre à palabres en poursuivant la paix sociale est une pratique efficace pour respecter l'inviolabilité et le caractère sacré de la vie humaine contre la damnation sociale arbitraire. C'est un espace de résolution démocratique et pratique qui est juste et équilibré. Nos ancêtres ont si bien géré la paix sociale que le terme «prison» n'appartenait même pas à notre vocabulaire traditionnel. L'historien Achille Mbembe, dans son dernier projet de «l'Afrique-Monde», a mentionné «l'arbre à palabres » comme un système judiciaire efficace que l'Afrique peut offrir au monde entier.

Afin de rééquilibrer la justice camerounaise, et essentiellement la justice africaine francophone puisque tous ces pays copient et emploient le modèle juridique et judiciaire franco-romain, le CL2P plaide pour ces réformes qui sonnent comme un défi sur notre capacité collective d'assurer une protection égale pour tous en vertu de la loi:

L'institutionnalisation des Commission d'instructions pour limiter la portée du procureur spécial indépendant dans les cas et les procédures trop compliquées et complexes pour une seule personne.

L'argument central est celui-ci : au lieu d'avoir un seul procureur chargé d'instruire et de monopoliser une enquête criminelle énorme et complexe, le CL2P préfère plusieurs commissions d'enquête indépendantes parce que notre processus actuel d'enquête sur les hauts fonctionnaires de l'exécutif au Cameroun est trop corrompu pour être durablement réparé. Par conséquent, de telles commissions d'enquêtes devraient viser à aller au fond des choses aussi rapidement que possible, punir les malfaiteurs, faire preuve d'approches différentielles dans des cas légitimes, se dispenser d'infractions banales et, en général, diminuer le temps que les hauts fonctionnaires gouvernementaux passent en « détention provisoire » en vertu d'un nuage de suspicions. Pire encore, c'est quand le procureur spécial lui-même opère sous ce même nuage de suspicions qu'il en sort lui-même complètement discrédité. Et, malheureusement, aucune des solutions essayées au cours des dernières décennies n'a été satisfaisante et à même d'éviter les griefs recensés par le CL2P.

Tout d'abord, il faut noter que le soi-disant procureur spécial indépendant qui a concentré de nombreuses enquêtes criminelles dans le cadre de l'opération "Épervier" (un certain Pascal Magnaguémabé) est maintenant radié à vie du corps judiciaire. Dans un pays normal, tous les dossiers instruits par ce procureur véreux auraient au moins dû être rouverts.

Deuxièmement, prenons le cas de la célèbre affaire sur l'avion du Président de la République, cette enquête complexe aurait nécessité la mise en place de différentes commissions:

- Une commission qui se serait concentré sur la Présidence de la République où l'ordre d'acheter l'avion est venu, puis le ministère des finances (dont le ministre Michel Meva'a m'Eboutou pour ne pas le citer http://cl2p.org/lordre-de-virement-de-michel-mevaa-meboutou-a-la-societe-nationale-des-hydrocarbures-snh/) qui a donné l'odre de virement à la Société nationale des hydrocarbures (SNH)

- Une commission indépendante pour la Société nationale des hydrocarbures (SNH) qui a procédé au virement des fonds auprès de la Bank of America des frais pour régler les frais de fabrication de l'avion (http://cl2p.org/cameroun-non-a-une-justice-aux-ordres-les-deux-virements-effectues-par-la-snh-pour-lachat-de-lavion-presidentiel/).

- Une autre commission indépendante qui se serait concentré sur Boeing et les différents intermédiaires.

- Une commission sur la mécanique et les pilotes qui ont tenté de faire voler ce cercueil volant appelé « Albatros ».

Ces commissions sont par nature inquisitoriales et non accusatoires. Cela signifie que la défense joue un rôle clé à chaque étape de l'enquête en termes d'instruction, de preuves matérielles, et de témoins. La défense peut apporter ses propres preuves et appeller ses propres témoins.

L'institutionnalisation de la « Collaboration Récompense » ou «Plaider coupable». L'accusé et les témoins à charge peuvent négocier avec la cour en échange de sentences plus légères ou de circonstances atténuantes.

Une Haute Autorité Indépendante de l'État pour mener la réforme portant création d'un département d'intégrité publique qui fonctionne en dehors des influences politiques et comme un mécanisme auto-correctif pour superviser les enquêtes et les poursuites dans des affaires politiques de haut rang. Cette institution entend rétroactivement tous les cas de corruption, propose des réformes, et met en place d'autres règles à même d'empêcher la reproduction de corruption endémique au Cameroun. Cette institution sera également responsable d'entendre et enregistrer la déclaration de richesse des fonctionnaires de haut rang avant et après leurs prises de fonctions.

Le président et les hauts dirigeants de cette autorité doivent avoir des curriculums vitae et une intégrité impeccable, et ne peuvent être congédiés au cours d'un mandat de 10 ans chacun. Cela signifie que la haute autorité n'est pas à la solde ou au bon plaisir du président et ne peut pas être facilement renvoyée. Cela pourrait renforcer à la fois la perception et la réalité de l'indépendance quotidienne de cet organisme. En plus, le quartier général de cette instance doit n'est pas tenu d'être situé à Yaoundé et pourrait même être à des milliers de kilomètres de la capitale politique camerounaise (pour le symbole!).

Le CL2P reconnaît que la perception publique de la Haute Autorité sera exclusivement liée à la qualité des personnes qui vont la composer. Et c'est essentiellement la réputation de probité et de professionnalisme de ce personnel qui participera à sa crédibilisation au sein de l'opinion publique. Elle devra en effet convaincre les gens ordinaires que les enquêtes sont régies uniquement par la loi et les preuves irréfutables, et non par la politique et les règlements de comptes personnels, puis qu'elles seront menée avec professionnalisme.

La Haute Autorité supervisera également le bon fonctionnement de la justice et recommandera la nomination et la promotion des magistrats par le biais d'un système de contrôle équitable et rigoureux.

La haute autorité indépendante pourrait également être dotée d'un pouvoir et de prérogatives semblables à ceux des inspecteurs généraux des ministères ou des organismes publics: c'est-à-dire produire des rapports publics à la fin de ses enquêtes.

4) La nécessité d'une Commission Vérité et Réconciliation pour traiter notamment l'héritage de la corruption endémique au Cameroun puis présider au processus de rétrocession des biens et/ou fortunes mal acquis à l'État du Cameroun.

La justice n'est pas seulement un outil de punition mais aussi un moyen de construire une paix social durable. En bref, les élites qui gouvernent le Cameroun ne peuvent recouvrer de légitimité qu'en étant honnêtes avec la république sur ce qui a mal fonctionné, si nous voulons collectivement reconstruire une confiance qui est maintenant totalement rompue. Cette honnêteté commence par être honnête avec elles-mêmes. Dans un cadre plus large ce sera le lancement de la nécessaire redéfinition démocratique de la méritocratie et l'évolution de la mentalité grâce à de nouvelles formes d'acquisitions de la richesse, des compétences, et la reconnaissance sociale qui va avec.

Olivier Tchouaffe, PhD Contributeur au CL2P et Joël Didier Engo, Président du CL2P