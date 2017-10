Madagascar: La peste a déjà fait plus de 80 victimes

L'objectif est de prendre en charge plus rapidement les cas suspects de peste et de limiter l'expansion de la maladie. Cette équipe envoyée par la France est placée sous la gestion du ministère malgache de la Santé.

L'autre cheval de bataille des autorités, c'est d'informer la population, car certaines personnes ne se doutent pas qu'elles ont la peste. Elles en meurent à leur domicile et contaminent leurs proches sans le savoir. Des agents ont été mobilisés pour faire du porte-à-porte dans la capitale et sensibiliser les habitants.

Une grande campagne d'assainissement est en cours dans la capitale. La désinfection et la désinsectisation des quartiers insalubres, des bus et des marchés continue. L'interdiction des rassemblements publics est maintenue.

A Madagascar, la peste continue de faire des victimes. Depuis plus de deux mois, 878 cas de peste ont été enregistrés et 80 personnes sont mortes de cette maladie sur l'ensemble de la Grande Ile, selon les derniers chiffres transmis par le ministère malgache de la Santé publique, ce mercredi. La peste est particulièrement virulente cette année et le bilan s'alourdit de jour en jour.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.