Congo-Kinshasa: Report des élections - La MONUSCO reste attachée à la Résolution 2348 de l'ONU

Quant aux attaques des rebelles dans l'Est du pays, l'intervenant a salué les opérations menées conjointement par la MONUSCO-FARDC qui visent à traquer les groupes armés et résistent à leurs menaces. Il a rassuré que les éléments de la MONUSCO s'activent avec professionnalisme sur le terrain.

Car, a-t-elle soutenu, la gestion de la transition étant consensuelle, il va de soi que les uns et les autres se mettent d'accord pour la tenue d'élections apaisées et crédibles.

Préoccupée, la porte-parole de la MONUSCO a fait savoir que, devant le Conseil de sécurité, Maman Sidikou, chef de la MONUSCO et représentant personnel du secrétaire général de l'ONU en RDC a exigé la publication d'un calendrier réaliste. C'est-à-dire un calendrier qui présente un budget, un chronogramme des opérations fiables et qui a l'adhésion de toutes les parties.

Le report des élections annoncé par le président de la CENI préoccupe au plus haut point la MONUSCO. Cette dernière tient au mandat que lui confère la Résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations unies : celle de protéger les populations civiles et contribuer à la mise en œuvre effective de l'Accord du 31 décembre 2016.

