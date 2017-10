Afrique: Le Ghana remporte le duel africain

· Le Ghana s'impose face au Niger en huitième de finale

· En quart, il affrontera le Mali. Il y a aura donc une équipe africaine en demi-finale

· Le Niger a atteint le deuxième tour pour sa première Coupe du Monde

C'est sûr : il y aura une équipe africaine en demi-finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017. En huitième de finale, le Ghana a battu le Niger et s'apprête désormais à disputer un autre duel 100% africain contre le Mali en quart de finale.

Doubles champions du monde de la catégorie, les Black Starlets partaient favoris et la logique a été respectée, du début à la fin. Edmund Arko-Mensah et Najeeb Yakubu sont les premiers à tenter leur chance, mais le portier nigérien fait bonne garde. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer pendant 90 minutes, même si avant la pause, il n'encaisse qu'un seul but sur un pénalty d'Eric Ayiah (45', 1:0).

Le Ghana accentue sa domination après le repos et multiplie les occasions, mais Khaled Lawali reste solide et maintient en vie le rêve du Mena de voir les quarts.

Après tout, il n'y a qu'un but d'écart, et Gideon Mensah, à deux mètres du but vide, se débrouille pour tirer au-dessus.

Même le fiable Ayiah a des ratés et manque un deuxième pénalty, avec au passage, un très bel arrêt de Lawali (86'). C'est finalement le remplaçant Richard Danso qui tue enfin le suspense dans les dernières minutes d'une lourde frappe et officialise la qualification du Ghana (90', 2:0).