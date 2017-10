Congo-Kinshasa: Les 504 jours de Nangaa embrasent l'Unikin

Les activités académiques, scientifiques, administratives et étaient totalement paralysées hier à l'Université de Kinshasa. effet, des étudiants en colère à la fois contre la coupure de sur le site depuis la veille au soir et contre le régime en place érigé des barricades et brûlé des pneus à travers le universitaire, empêchant toute circulation des véhicules et piétons.

Dans ce mouvement de protestation apparemment spontané, des hostiles aux hommes au pouvoir en place ainsi qu'à la CENI ( Electorale Nationale Indépendantecoupables du « glissement » calendrier électoral, étaient entonnés à répétition par des d'étudiants. Des pancartes sorties de nulle part clairement que la communauté estudiantine était contre le délai de jours décrété par Corneille Nangaa avant la phase préparatoire opérations électorales, laquelle ne devrait intervenir qu'à la définitive de l'enrôlement de l'ensemble des électeurs.

Les jeunes manifestants ont clamé leur rejet d'un éventuel mandat de l'actuel Chef de l'Etat, dont le second et dernier mandat expiré en décembre 2016 et qui se trouve en train d'épuiser son de 12 mois obtenu au terme de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Appelée par les autorités académiques pour calmer la situation, police a dû faire usage des gaz lacrymogène, ce qui a donné lieu à accrochages avec plusieurs étudiants. Quelques arrestations ont opérées dans les rangs de ceux-ci. On parlait, à la mi-journée, d' quinzaine d'étudiants qui manquaient à l'appel, et dont camarades exigeaient la libération sans conditions.

Interrogé au sujet de ce mouvement d'humeur de la estudiantine de son établissement, le Secrétaire Académique l'Unikin l'a attribué à l'intoxication en rapport avec une coupure courant dont le rétablissement était programmé dans la matinée d'hier.

Le président de la Coordination estudiantine a abondé dans le sens, estimant que certains de ses camarades étaient manipulés par main noire.

Selon plusieurs sources estudiantines, ce qui s'est produit mercredi sur le site de l'Unikin n'était que le ras-le-bol à plusieurs préoccupations académiques non résolue, notamment la des professeurs, l'ajournement des délibérations des premières secondes sessions, l'incertitude de la reprise des cours, conditions précaires de vie dans les homes, etc. Convaincus que gouvernement actuel brille par des promesses sans lendemain, étudiants réclament, à leur tour, un changement de gouvernance l'application de l'Accord du 31 décembre 2016.