Congo-Kinshasa: Affaire Kabund - Le SG de l'UDPS accuse Tshibala

Les choses sont on peut plus claires : Jean-Marc Kabund solidement la barque UDPS.

Dans la foulée, Kabund a réitéré l'exigence de son parti et forces politiques et sociales acquises au changement, à savoir que départ de Joseph Kabila du pouvoir d'ici le 31 décembre 2017 n'est négociable.

Jean-Marc Kabund a fait savoir qu'avant de diligenter une enquête, cette fameuse commission devrait d'abord être saisie par lui, en qualité de président intérimaire du parti depuis la mort du Etienne Tshisekedi, et lui faire rapport après examen d'un dossier dsiciplinaire. Les choses devraient se passer ainsi jusqu'à tenue du Congrès, l'unique instance habilitée à constater et la vacance à la présidence du parti.

