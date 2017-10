Plus proche des citadins durant cette campagne, le président de l'association a rappelé aux derniers la bienfaisance des arbres. « Ils nous ravitaillent en air pur, en oxygène, en nourriture et servent parfois à la médecine. Aussi, ces espèces végétales embellissent nos rues, avenues et durcissent le sol », a-t-il ajouté.

« Brazzaville a connu les glissements de terrains causés par de fortes pluies dans les quartiers comme Gaston-Lenda, Jacques Opangault, Nganga-lingolo, Mikalou, Manianga et Ngamakosso. Les pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées y compris des chaleurs dont le degré est élevé à 41°C », a indiqué Ciani Quevain Yoka, président de l'association.

La campagne consiste à replanter et à conserver les arbres : le gazon, le vétiver, le bambou de chine, le manguier, l'eucalyptus, le corossolier, l'avocatier et autres espèces végétaux en vue de lutter contre les érosions dans les quartiers de Brazzaville.

