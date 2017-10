Congo-Brazzaville: Combat pour l'alternance - L'unité de l'opposition s'impose

Autant dire que cette opposition radicale demeure toujours dans la logique d'un départ programmé de Joseph Kabila d'ici à la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour y parvenir, elle demande à la population de faire usage de l'article 64 de la Constitution. Celui-ci dispose que tout Congolais a le droit de « faire échec à un régime contraire à la Constitution et aux normes démocratiques ». Un schéma à la limite insurrectionnel qui ne passe pas à la Majorité présidentielle qui l'assimile à une tentative de renversement du régime constitutionnel et donc, punissable conformément à la loi.

Tout compte fait, l'opposition radicale, aujourd'hui pilotée par le trio UNC-Rassemblement/Limete-MLC, s'est forgé la conviction selon laquelle Joseph Kabila ne quittera pas de si tôt le pouvoir et, par conséquent, la seule alternative plausible est d'embrigader la rue dans un schéma d'auto-prise en charge en vertu de l'article 64 de la Constitution. Il s'agit, d'après Vital Kamerhe et ses compères, « de faire échec aux stratagèmes du régime en place tendant à instaurer une présidence à vie ». Aujourd'hui plus qu'hier, les leaders de l'opposition ont compris la nécessité d'unir leurs forces au travers d'un plan d'actions commun visant à mobiliser le peuple congolais à réclamer son droit de se choisir ses dirigeants.

L'échéance de décembre 2017, censée, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, donner lieu à l'organisation des élections présidentielle, provinciales et législatives se rapproche inexorablement. Cependant, cet objectif majeur tend à s'éloigner. La non-convocation fin septembre du corps électoral tirait un trait définitif sur la tenue des scrutins remis aux calendes grecques. Une pilule amère pour l'opposition, obligée de subir les travers d'un processus électoral en dents de scie et évoluant au gré des intérêts d'une majorité qui lui dicte la cadence.

L'UNC, le Rassemblement/Limete et le MLC invitent les forces politiques et sociales d'adopter un plan d'actions commun pour mobiliser le peuple congolais à réclamer son droit de se choisir les dirigeants.

