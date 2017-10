Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le pont Maréchal propulsé dans la modernité

Pour l'heure, des sources bien informées n'évoquent aucun chiffre. Par contre, il y a bien eu des entretiens pour approfondir certaines questions relatives à l'organisation des études de faisabilité du projet. Beaucoup d'analystes souhaitent également d'autres initiatives pour préserver davantage cet ouvrage de plus de trente ans, mais qui n'a pas bénéficié d'une maintenance régulière. L'OEBK ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre aux charges d'exploitation et de maintenance de l'ouvrage. De temps en temps, les gestionnaires du pont ont bénéficié de l'aide des partenaires comme la Jica.

Selon l'Agence Zoom Eco, une descente sur le terrain a eu lieu en début de semaine. Certainement, son but était de dresser un état des lieux du fonctionnement de l'actuel système de péage, beaucoup moins sophistiqué. Il n'a aucune efficacité pour lutter contre les fraudes massives. Il s'agit d'un pont reliant Matadi et Boma, deux villes portuaires du Kongo central. À ce titre, il joue un rôle éminemment stratégique dans la vie économique de la province. En effet, les derniers chiffres en notre possession font état d'un trafic variant entre 1 000 à 1 200 véhicules par jour.

