Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi /CHU de Brazzaville - Un mois de salaire viré en banque

L'information a été donnée le 18 octobre par des syndicalistes des deux établissements publics, joints au téléphone par notre rédaction.

Les pourparlers entre les syndicats de l'université Marien-Ngouabi et ceux du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville avec le gouvernement avancent, ont affirmé les dirigeants syndicaux du CHU. Ils ont, par ailleurs, rapporté que le doute plane encore sur la reprise effective du service au niveau des deux structures. Néanmoins, le dialogue se poursuit avec les autorités du pays pour une issue heureuse à cette crise.

Pour rappel, les syndicalistes de l'UMNG exigent au gouvernement le paiement des salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2017 ainsi que l'apurement des heures complémentaires, de surveillance et d'encadrement des thèses et mémoires des années antérieures. Ils sollicitent aussi le décaissement de la subvention de fonctionnement des 1er, 2e et 3e trimestres de l'année en cours. En plus, l'assemblée générale des syndicalistes avait attiré l'attention du gouvernement sur la perspective de l'organisation d'une marche des travailleurs.

Par contre, au CHU de Brazzaville, le plus grand hôpital du Congo, les normes minimales de qualité sont respectées : le service d'urgence est toujours fonctionnel. « Hier, lors de la relance des négociations, nous nous sommes rendu compte que le gouvernement se préoccupe de notre situation. Nous avons appris du vice-Premier ministre qu'un mois de salaire avait été viré et la banque me confirme qu'elle a reçu les titres de virement d'un mois de salaire. Mais un mois ne suffit pas. Nous avons des exigences mais nous tenons compte de la volonté du gouvernement à négocier », a indiqué un membre de l'intersyndicale du CHU.

Les agents du CHU de Brazzaville sont entrés en grève illimitée depuis le 1er août 2017 et revendiquent la régularité du versement de leurs salaires qu'ils n'ont pas touchés depuis deux mois et bien d'autres avantages.