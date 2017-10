Congo-Brazzaville: Enseignement - Le lycée de Mpaka débaptisé

Lors de la cérémonie de réception de son mur de clôture, Anatole Collinet Makosso s'est dit fier que cet établissement scolaire honore la personne d'Alexandre Honoré Paka, figure majeure de la ville de Pointe-Noire, qui s'est investi à le créer. « Merci à toi monsieur le préfet, car dans cette zone, partaient les enfants à peine ayant dépassé l'âge de 15 ans pour le lycée Victor-Augagneur, parcourant ainsi de longues distances, mais il a fallu votre courage et votre détermination pour que, sans moyen conséquent, vous ayez décidé d'installer un lycée par ici. Et aujourd'hui, nous vous rendons hommage, le lycée de Mpaka sera désormais appelé lycée Alexandre-Honoré-Paka », a-t-il dit.

En effet, le lycée de Mpaka n'était jamais prévu et c'est Alexandre Honoré Paka qui l'a créé, en 2001, contre l'avis de beaucoup de ses congénères. Il s'était alors impliqué avec la volonté de mener à terme ce projet qui lui tenait à cœur. Au départ, le lycée de Mpaka ne fonctionnait qu'avec la contribution des parents d'élèves. Alexandre Honoré Paka a une fois de plus pesé de tout son poids pour lui donner une image honorable.

La décision a été annoncée, il y a quelques jours à Pointe-Noire, par Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, devant le directeur départemental de l'Enseignement et un parterre d'élèves et d'enseignants. D'ici peu, Mpaka, qui est le nom du quartier dans lequel cet établissement scolaire est situé, va disparaître sur le fronton de ce lycée pour céder la place à celui d'Alexandre-Honoré-Paka.

