Congo-Kinshasa: Kinshasa - Des membres du mouvement Telema Ekoki arrêtés devant l'ambassade des États-Unis

Pour échapper à l'arrestation, un membre de la coordination de ce mouvement, Cédric Mituntwa, aurait trouvé refuge à l'Intérieur de l'ambassade des États-Unis en RDC. Alors qu'un cameraman du magazine 2e Œil de communication, qui couvrait cette activité et présent sur le terrain, a vu sa caméra arrachée de force par des hommes en uniforme qui sont venus disperser les membres de Telema Ekoki. Dans ses premières déclarations, le mouvement, qui a noté que ses membres ne faisaient qu'exercer pacifiquement leur droit à la libre expression, a exigé la libération immédiate de ces jeunes arrêtés dont l'intervention a été jugée trop musclée et en aucun rapport avec la manifestation sur le terrain, devant la représentation diplomatique des États-Unis à Kinshasa.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.