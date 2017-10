Congo-Brazzaville: Finances publiques - Cap vers l'amélioration du système de gestion de la paie et des pensions

Il s'agit d'un système intégré car, au niveau des recettes, il y a le SYDONIA en douane, le SYSTAF au niveau des impôts. Au niveau de la paye on a mis en place HR-Payroll. Tous ces systèmes vont s'intégrer pour former un seul système informatique des finances publiques.

Mohammed Said Ahmed Abdy, expert mauritanien, préfère, quant à lui, insister sur l'importance d'un reporting fiable et régulier pour permettre aux décideurs de prendre des décisions. En cette période de récession économique, le rôle du Trésor public devient primordial, car il garantit, au niveau de chaque pays, que les dépenses de l'Etat s'exécutent convenablement.

En effet, il y a une forte disparité au sein des Etats membres de l'AIST par rapport à la chaîne de gestion de la solde et des pensions, admet le président sortant de l'organisation, Henri Loundou. Au Congo, par exemple, la gestion se passe dans deux administrations différentes : la solde est gérée par la direction générale du budget, qui procède à la prise en charge et envoie au Trésor public pour le paiement.

Le onzième colloque sur la gestion active de la paie et des pensions, qui vient de se tenir à Brazzaville, a permis au Congo et à 28 autres pays membres de l'Association internationale des services de trésor (AIST) de partager leur expérience sur les bonnes pratiques des finances publiques et de la gestion de la paie.

La gestion active de la paie des salaires des fonctionnaires et pensions des retraités, représentant une part importante du budget, permettra d'assurer un équilibre et un dispositif optimal des finances publiques.

