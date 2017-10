Congo-Brazzaville: Retour de la paix dans le Pool - Les Nations unies commencent à mobiliser l'aide humanitaire

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies a reconnu les efforts que déploie le gouvernement congolais pour résorber la crise financière qui secoue le pays suite à l'écroulement du prix du baril de pétrole. Il a également exprimé le soutien des Nations unies aux autorités congolaises dans le cadre des efforts de développement du pays et de la réconciliation nationale, après l'organisation, a-t-il dit, des élections générales et l'installation des institutions constitutionnelles.

« Le Congo est présent sur la scène internationale avec tout ce qu'il est en train de faire concernant la question libyenne et centrafricaine et la recherche de la paix dans les pays des Grands lacs. Nous donnons l'assurance que les Nations unies continueront à travailler avec le gouvernement congolais, afin de trouver des solutions aux graves problèmes qui secouent notre sous-région », a-t-il déclaré.

Outre les questions liées à la paix et à la sécurité dans la région des Grands lacs, les entretiens entre le fonctionnaire onusien et les présidents des deux chambres du Parlement congolais ont tourné également sur la nécessité du retour définitif de la paix dans le département du Pool ainsi que l'ouverture à la circulation du Chemin de fer Congo océan, épine dorsale de l'économie congolaise, a reconnu François Fall.

