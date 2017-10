Ile Maurice: Rentrée parlementaire - Les scandales du passé refont surface

Durcir la «Road Traffic Act» pour condamner toute personne qui falsifie des coupons de parking. Le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, devrait présenter un amendement à cette loi pour que toute personne qui utilise et qui commercialise de faux coupons de parking soit punie par la loi. Cette mesure survient après qu'une enquête du bureau de l'Audit a conclu que de faux coupons de parking étaient en circulation. L'Attorney General, Maneesh Gobin, serait appelé à présenter des amendements à la «Reform Institutions Act». Ce changement à la loi devrait contrôler d'une façon plus rigoureuse les allées et venues dans les prisons et permettre des remises de peine.

Avec l'intégration de Danielle Selvon au MMM, ce parti compte désormais sept députés. La direction des mauves a envoyé une lettre à la Speaker Maya Hanoomanjee pour que la députée prenne place aux côtés des élus mauves, alors qu'elle siégeait à la dernière rangée avant les vacances. Le MMM a proposé que la première travée, à droite de la Speaker, soit occupée par Paul Bérenger, Reza Uteem, Veda Baloomoody et Rajesh Bhagwan. Aadil Ameer Meea, Franco Quirin et Danielle Selvon passeraient à la deuxième rangée, occupée jusqu'ici par les élus du Parti travailliste. Si la requête du MMM est acceptée, les élus rouges devraient se retrouver à l'arrière, tandis que les deux élus du Mouvement patriotique auraient des sièges derrière les députés du PMSD. Rajesh Bhagwan, l'ancien Whip de l'opposition, a confirmé à «l'express» qu'une demande a été envoyée à la Speaker. Shakeel Mohamed, l'élu du PTr qui devrait changer de place, affirme ne pas être au courant de cette démarche. «Ils auraient dû nous informer. Si cela s'avère, j'estime que c'est un coup bas.»

Qui sera le prochain «Chief Whip» ? Le successeur de Maneesh Gobin, qui a démissionné de ce poste le 13 septembre, devrait être connu au plus tard samedi. Dans l'entourage du Premier ministre, Pravind Jugnauth, on déclare que le député Bobby Hurreeram pourrait avoir la faveur du leader du MSM. Le député de la circonscription n°12, Mahébourg - Plaine-Magnien est un habitué du Sun Trust. Ancien conseiller municipal, il était candidat aux élections générales de 2010.

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) est un autre sujet brûlant sur lequel l'opposition s'appuie. Rajesh Bhagwan s'intéresse aux membres du conseil d'administration de la télévision nationale et à la couverture de l'actualité locale par ses journalistes. La MBC a été dans l'actualité tout dernièrement après que son directeur général, Mekraj Baldowa et Jugdish Jatoo, directeur de l'information par intérim, avaient été suspendus.

Le MMM espère lever un autre lièvre ? Reza Uteem a l'intention de connaître le nombre de conseils d'administration sur lesquels siège le secrétaire au Cabinet, Nayen Koomar Ballah, le montant de ses allocations et les coûts des différents voyages qu'il a effectués. Aadil Ameer Meea s'intéresse aux conditions de travail des conseillers et des contractuels attachés au bureau de sir Anerood Jugnauth.

