Ile Maurice: Message du cardinal Maurice Piat à l'occasion du Divali - Convivialité et solidarité

Chers Frères et Sœurs de foi hindoue,

En mon nom personnel et au nom des fidèles du Diocèse de Port-Louis, je suis heureux de vous souhaiter une très joyeuse fête de Divali.

Comme chaque année, les diyas illumineront vos maisons, nos villes et villages. Ce symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal rejoint cette aspiration à la vérité, à la paix et à la justice, que nous portons au plus profond de notre humanité.

La fête de Divali est aussi une belle occasion de partage et d'amitié entre les Mauriciens de différentes origines et cultures.

Avec vous, je prie pour que nous puissions apprendre à mieux connaitre et apprécier nos différences culturelles et religieuses et vivre davantage la convivialité et la solidarité. Cette fraternité vécue dans notre quotidien est un beau cadeau que nous pouvons offrir à notre pays à l'occasion de son 50ème anniversaire d'indépendance.

Je vous redis mon amitié et mes meilleurs souhaits pour une belle fête de la lumière.

† Maurice E. Piat

Evêque de Port-Louis