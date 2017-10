Ile Maurice: Port-Louis Development Initiative - Le Booknest arrive au cœur de la capitale

Encourager la lecture de manière gratuite, dans un esprit de partage.

Le Booknest, un concept international d'échange de livres, a été repris par Imaan et Nabeel Hingun, deux jeunes étudiants, qui ont installé leurs «nids de bouquins» dans divers endroits de l'île. Après Vacoas, Floréal, Curepipe, Quatre-Bornes, Rivière-Noire et Grand-Baie, c'est la capitale qui accueille un second Booknest. Grâce au soutien de la Port-Louis Development Initiative (PLDI), après le «nid» de la Montagne-des-Signaux, c'est le jardin de la Compagnie qui offre son écrin pour déposer, prendre ou échanger des livres.

La PLDI a décidé de soutenir le projet afin de permettre la multiplication d'opportunités d'échanges sur les deux sites. «Au-delà d'encourager la lecture, nous sommes persuadés que ces boîtes vont changer la perception des gens sur ces lieux que sont la Montagne-des-Signaux et, maintenant, le jardin de la Compagnie.

Comme dans d'autres villes, nous sommes confiants que leur présence encouragera un sens de sécurité et de communauté. Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien de la municipalité pour le placement du Booknest au jardin de la Compagnie. Nous sommes ravis de soutenir des projets pour le bien-être des Portlouisiens et pour maintenir le dynamisme dans le quotidien de la capitale», assure-t-on à la PLDI.

Les boîtes d'échanges de livres existent ailleurs dans le monde ; notamment en Suisse, en Grande-Bretagne, ou encore aux États-Unis. Les divers créateurs de ces «instruments magiques» soutiennent que les boîtes transforment les lieux de transit en lieux d'échanges. Les «nids de bouquins» deviennent un outil de partage et de découverte entre voisins et passants. Les personnes partagent leurs livres préférés avec la communauté autour et développent ainsi des liens de solidarité et d'entente.