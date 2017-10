Ile Maurice: Cleaners en grève - «Avec Rs 1 500 de salaire, fêter Divali est impensable»

Il y a plusieurs années que cette fête passe inaperçue chez elle. Mais des fois, pour faire plaisir aux enfants, elle emprunte un peu d'argent à des amies et à la famille. «Zordi, zot inn plin ar mwa. Zot pa get momem. Bann zanfan pena kas pou vinn get mwa isi. C'est une situation très douloureuse pour moi car je ne souhaite à personne cette vie que je mène.»

Elle est désespérée d'avoir à faire grève en cette période festive. «J'ai trois enfants qui vont à l'école et ce n'est pas facile de vivre avec Rs 1 500 par mois. Mon époux à des problèmes de santé et ne travaille pas. Déjà, cet argent n'est pas assez pour subvenir aux besoins de la famille. Alors, Divali, pensez-y... »

En ce jour de Divali, Aarti Nawoor, sa collègue Mireille Sandanum et les autres femmes cleaners poursuivent leur grève de la faim au jardin de la Compagnie. Aarti Nawoor travaille depuis plus de neuf ans à l'école Baichoo Madhoo, à Quatre-Bornes.

